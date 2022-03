Pokémon GO: Dauer von Community Day verkürzt – Fans erzürnt

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Dauer von Community Day verkürzt – Fans erzürnt © Niantic/The Pokémon Company (Montage)

Entwickler Niantic hat einige Anpassungen am Community Day in Pokémon GO vorgenommen, angeblich auf Wunsch der Fans. Doch die sind stinksauer.

San Francisco – Es ist seit Jahren das Event, auf das sich Trainer*innen jeden Monat freuen: der Community Day in Pokémon GO*. Einmal im Monat findet das besondere Event statt, bei dem sechs Stunden lang ein Pokémon* vermehrt auftaucht. Häufig wird zum Community Day auch das zugehörige Shiny ins Spiel eingeführt und Spieler bekommen besondere Boni, Belohnungen und Aufgaben. Nun hat Niantic den Community Day in Pokémon GO angepasst – zum Frust der Fans.

Ursprünglich startete der Community Day in Pokémon GO als dreistündiges Event. Der erste Community Day fand 2018 statt und hatte natürlich das bekannteste Monster als Hauptattraktion: Pikachu. Zwei Jahre später verlängerte Niantic, mit Sitz in San Francisco, die Events dann auf sechs Stunden und gab Fans damit noch mehr Zeit, genügend Belohnungen, Bonbons und Boni zu sammeln. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.