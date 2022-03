Pokémon GO: Diese Monster gibt es immer noch nicht im Spiel

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Diese Monster gibt es immer noch nicht im Spiel © Niantic/The Pokémon Company (Montage)

Mit dem Alola-Event werden nun die ersten Pokémon der siebten Generation ins Spiel eingeführt. Doch einige Monster vermissen Fans schmerzlich in Pokémon GO.

San Francisco – Noch dieses Jahr erscheint mit Pokémon* Karmesin und Pokémon Purpur die neunte Generation des Franchises. Auch in Pokémon GO* dürfen sich Fans dann wohl über die neuen Monster freuen. Bis es so weit ist, können aber gut und gerne noch einige Jahre vergehen. Denn aktuell erscheinen zum ersten Mal die Pokémon der siebten Generation im Android- und iOS-Spiel. Dabei vermissen Fans noch immer einige Monster aus vorherigen Editionen.

ingame.de* verrät, welche Monster noch immer nicht in Pokémon GO zu finden sind.

In Pokémon GO wurden mit dem „Willkommen in Alola“-Event endlich die ersten Monster der siebten Generation eingeführt. Die siebte Generation waren die Editionen Pokémon Sonne und Pokémon Mond, die in der Alola-Region spielten. Hätte Entwickler Niantic, mit Sitz in San Francisco, alle Monster der siebten Generation auf einmal ins Spiel eingeführt, sollten nun 807 Pokémon fangbar sein. Allerdings hat der Entwickler einige Monster ausgelassen, die Fans noch immer vermissen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.