Pokémon GO: Einall-Stein finden – Mit diesen Tricks bekommt man den seltenen Gegenstand

Von: Daniel Neubert

Teilen

Pokémon GO: Einall-Stein bekommen – So gelangt ihr das seltene Item für Entwicklungen © Niantic / ingame.de (Montage)

Der Einall-Stein in Pokémon GO ist ein mächtiges Entwicklungs-Item, mit dem bestimmte Pokémon-Entwicklungen erreicht werden. Doch er ist schwer zu finden.

San Francisco – In Pokémon GO gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die virtuellen Monster weiterzuentwickeln. Manche Pokémon müssen einen gewissen Level erreichen, andere Pokémon hingegen müssen mit genügend Bonbons gefüttert werden oder benötigen bestimmte Gegenstände. Ein besonders seltenes Kleinod ist der sogenannte Einall-Stein. Er wurde mit der 5. Pokémon-Generation eingeführt und ist seit 2019 auch in Pokémon GO zu finden. Insgesamt gibt es sieben verschiedene Pokémon die den Einall-Stein für ihre Entwicklungen benötigen.

ingame.de verrät, welche Pokémon den Einall-Stein benötigen sind und wie er zu finden ist.

Der Einall-Stein ist einer von sieben verschiedenen Steinen in Pokémon GO, um bestimmte Entwicklungen zu erreichen. Leider gibt es kein Patentrezept, um den Stein gezielt zu bekommen. Es gibt aber eine Reihe von Faktoren und Events, mit denen die Chance einen solchen Stein zu bekommen erhöht wird. Die Spieler brauchen aber auch eine gewisse Portion Glück und viel Geduld, denn es gibt keine feste Garantie einen solchen Stein zu erhalten.