Pokémon GO: Event „Bleibt am Pokéball“ startet – Das erwartet Fans

Von: Adrienne Murawski

In Pokémon GO startet in Kürze bereits das nächste Event, bei dem Spieler zahlreiche Pokébälle sammeln können. Das steckt im Event „Bleibt am Pokéball“.

San Francisco – In Pokémon GO finden eigentlich jede Woche Events statt, um die Spieler bei Laune zu halten. So feierte erst kürzlich das Valentinstag-Event in Pokémon GO sein Ende und nun steht bereits der nächste Termin im Kalender. Der Entwickler aus San Francisco hat nämlich das neue Event „GO Tour: Bleibt am Pokéball" angekündigt.

Das Event „GO Tour: Bleibt am Pokéball" wird Trainer mit zahlreichen Belohnungen erwarten.

Die Johto Tour steht vor der Tür und Niantic möchte sicher gehen, dass Fans mehr als genug Pokébälle zum Event haben. Schließlich gibt es in Pokémon GO zur Johto Tour zahlreiche starke Monster zu fangen. Deswegen veranstaltet der Entwickler aus San Francisco ab Freitag, dem 18. Februar, ein spezielles Event, bei dem Trainer zahlreiche Items in Pokémon GO abstauben können – insbesondere Pokébälle.