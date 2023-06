Pokémon GO: Event „Dunkle Flammen“ bringt endlich neues Monster und starke Boni

Von: Daniel Neubert

In Pokémon GO wurde ein neues Event für Donnerstag, den 29. Juni angekündigt. Beim „Dunkle Flammen“-Event gibt es die Chance auf Tortunator und Mega-Zobiris.

San Francisco – Für den kommenden Donnerstag hat Niantic, der Entwickler hinter Pokémon GO ein neues Event bekannt gegeben. Das findet unter dem Namen „Dunkle Flammen“ statt und gibt Spielern die Chance auf das neue Shiny-Pokémon Tortunator sowie auch verschiedene Boni. Auch das neue Pokémon „Mega-Zobiris“ wird erstmalig beim Event zu finden sein. Im Artikel verraten wir, welche Pokémon es zu fangen gibt und ob sich die Boni fürs Event lohnen.

Name des Spiels Pokémon GO Release (Datum der Erstveröffentlichung) 06. Juli 2016 Publisher (Herausgeber) Niantic Serie Pokémon Plattformen Android, iOS Entwickler Niantic Genre Augmented Reality, Mobile

Pokémon GO: „Dunkle Flammen“ – Startzeitpunkt und wichtige Daten

Wann startet das Event? Das neue Event wird am kommenden Donnerstag starten und sich über einen Zeitraum von 4 Tagen erstrecken. Alle wichtigen Eckdaten gibt es hier:

Start des Events: Donnerstag, 29. Juni 2023 – 10:00 Uhr (Ortszeit)

Donnerstag, 29. Juni 2023 – 10:00 Uhr (Ortszeit) Ende des Events: Sonntag, 02. Juli 2023 – 20:00 Uhr (Ortszeit)

Pokémon GO: „Dunkle Flammen“ – Diese Boni gibt es beim Event

25 % Bonus EP für bestandene Raid-Kämpfe

Drei zusätzliche Bonbons für erfolgreiche Raid-Kämpfe

Team GO Rocket-Rüpel mit Feuer- und Unlicht-Pokémon erscheinen häufiger bei PokéStops und in Ballons.

Rauch lockt mit größerer Wahrscheinlichkeit Feuer-, und Unlicht-Pokémon an*

Trainer ab Level 31 erhalten ein zusätzliches XL-Bonbon für überstandene Raid-Kämpfe.

*Ob Feuer, oder Unlicht-Pokémon angelockt werden, hängt davon ab, für welchen Pfad sich die Spieler bei der befristeten Forschung entscheiden

Pokémon GO: „Dunkle Flammen“ – Alle Belohnungen der verzweigten, befristeten Forschung

Was bringt die befristete Forschung? Die Spieler können zwischen zwei Pfaden wählen, bei denen Feuer- oder Unlicht-Pokémon im Mittelpunkt stehen. Diese Belohnungen gibt es für den Abschluss der Aufgaben:

1 x Premium-Kampf-Pass

15.000 EP zusätzlich

Erhöhte Spawns der Event-Pokémon

Pokémon GO: „Dunkle Flammen“ – Diese Pokémon spawnen während des Events

Diese Pokémon spawnen während des Events: Es gibt eine große Bandbreite an unterschiedlichen und durchaus interessanten Spawns während des neuen Events. Insgesamt haben Spieler die Chance, elf verschiedene Pokémon in der Wildnis zu treffen. (*Shiny-Pokémon)

Hunduster* Fiffyen* Galar-Zigzachs* Kanivanha* Camaub* Skunkapuh Lichtel* Flamiau* Hundemon*

Pokémon GO: „Dunkle Flammen“ – Diese Pokémon gibt es in den Raid-Kämpfen

Gegen diese Pokémon können Trainer antreten: Insgesamt zehn verschiedene Pokémon

Raid-Stufe Pokémon Raid-Kämpfe der Stufe 1 Sniebel*, Flampion*, Zurrokex, Kapuno* Raid-Kämpfe der Stufe 3 Alola-Knogga*, Flamara, Nachtara, Tortunator* Raid-Kämpfe der Stufe 5 Heatran* Mega-Raids Mega-Zobiris*

Diese Lade-Attacke können die Trainer bekommen: Wenn die Trainer im Raid das Pokémon Heatran fangen, wird es die Attacke „Lavasturm“ erhalten.

Lavasturm

Schaden in Trainerkämpfen: 65 Schaden

65 Schaden Schaden in Arenakämpfen und Raid-Kämpfen: 75 Schaden

Pokémon GO: „Dunkle Flammen“ – Das ist die Sammler-Herausforderung

Folgende Belohnung gibt es für die Sammler-Herausforderung: Die Aufgaben der Sammler-Herausforderung sind an die Wahl des Pfades der befristeten Forschung gekoppelt. Diese Aufgaben werden jedoch erst zum Eventstart bekannt gegeben. Folgende Belohungen warten auf die Trainer:

5000 EP zusätzlich

100 Mega-Energie

Pokémon GO: „Dunkle Flammen“ – Diese Pokémon gibt es in der Feldforschung

Diese Pokémon sind dabei: Insgesamt sieben verschiedene Pokémon können Trainer durch die Feldforschungsuafgaben erhalten. Fast alle Pokémon können dabei auch als Shiny auf den Plan treten.

Alola-Sleima* Alola-Knogga* Magmar* Sniebel* Lichtel*



Lohnt sich das Event? Das Event bietet neben den wertvollen Boni auch die Neueinführung von Tortunator und Mega-Zobiris, als besonderes Highlight. Darüber hinaus gibt es auch viele seltene Shinys, die im Spiel sonst eher unüblich sind. Auch die Boni können sich sehen lassen. Dementsprechend sollten Trainer das Event auf keinen Fall verpassen.

