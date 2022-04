Pokémon GO Fest 2022 – Event findet Anfang Juni wieder statt

Von: Adrienne Murawski

Das Pokémon GO Fest 2022 findet am 4. und 5. Jun statt. © Niantic

Das Event des Jahres hat einen Termin: am 4. und 5. Juni findet wieder das Pokémon GO Fest 2022 statt. Dbei gibt es gleich fünf neue Shinys zu fangen.

San Francisco – Es ist das größte Event des Jahres in Pokémon GO: das Pokémon GO Fest. Nun wurde das Event endlich auch für 2022 offiziell bekannt gegeben und es bringt Trainer*innen mindestens zwei neue Pokémon und gleich fünf neue Shinys.

ingame.de verrät, was man alles zu Tickets, Termin, Shinys und Monstern zum Pokémon GO Fest 2022 wissen muss.

Das Pokémon GO Fest 2022 wird am Samstag, dem 4. Juni, beginnen und endet am Sonntag, dem 5. Juni. Trainer haben also zwei Tage Zeit, um alle Pokémon zu fangen und alle Quests und Spezialforschungen abzuschließen. Zum Pokémon GO Fest 2022 werden außerdem gleich fünf neue Shinys eingeführt. Auf Reddit sind sich die Fans über die Monster bereits einig. So schreibt FerriZapdos: „Ich schätze, das sind die schönsten Shinys, die zusammen in einem einzigen Event veröffentlicht wurden.“