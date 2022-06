Pokémon GO Fest 2022: Spieler sind unzufrieden mit Event – betiteln es als Abzocke

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Pokémon GO Fest 2022: Spieler sind unzufrieden mit Event – betiteln es als Abzocke © Yay Images/IMAGO/Niantic (Montage)

Das Pokémon GO Fest 2022 sollte Ticket-Käufern besondere Vorteile bescheren. Doch viele Fans sind der Meinung, dass das Event pure Abzocke von Niantic war.

San Francisco – Am 4. und 5. Juni fand das Pokémon GO Fest 2022 statt. Dieses Event wird bereits seit einigen Jahren gefeiert – jedes Jahr im Sommer. Das GO Fest findet dabei weltweit statt und kann von allen Trainern „besucht“ werden. Um noch mehr Belohnungen und Boni zu bekommen, können sich Spieler häufig auch ein Ticket kaufen. Doch dieses Jahr sind die Fans mit den Boni des Tickets keineswegs zufrieden. Auf Reddit werden die ersten Stimmen laut, dass Niantic die Spieler mit dem Ticket abgezockt hat.

ingame.de enthüllt, wieso Fans das Pokémon GO Fest 2022 als pure Abzocke bezeichnen.

Das Ticket zum Pokémon GO Fest 2022 kostete im Ingame-Shop 16,99 €. Trainer konnten dieses schon mehrere Wochen im Voraus kaufen und sogar an Freunde verschenken. Um am Event teilzunehmen, war das Ticket aber nicht nötig. Denn zum Pokémon GO Fest 2022 konnte man auch ohne Ticket. Wer sich aber ein Ticket kaufte, sollte besondere Vorteile bekommen.