Pokémon GO: Johto Tour 2022 ausnutzen – Tipps und Tricks zum Event

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Johto Tour 2022 ausnutzen – Tipps und Tricks zum Event © Niantic/The Pokémon Company (Montage)

In Kürze beginnt die Pokémon GO Johto Tour 2022 und Fans bereiten sich bereits auf das große Event vor. Mit diesen Tipps und Tricks wird es ein voller Erfolg.

San Francisco – In Kürze beginnt die Pokémon GO* Johto Tour 2022 und Trainer können einen ganzen Tag lang alle hundert Pokémon* aus der Johto-Region fangen. Dieses Event fand bereits einmal statt, damals jedoch mit den 151 Monstern aus Kanto. Nun kehren Spieler in die zweite Generation zurück und können die Gelegenheit nutzen, um ihren Pokédex zu vervollständigen.

ingame.de* hat die besten Tipps und Tricks im Gepäck, wie man die Pokémon GO Johto Tour 2022 voll ausnutzt.

Die Pokémon GO Johto Tour 2022 findet am Samstag, dem 26. Februar 2022, statt. Ganze zwölf Stunden lang, von 9 Uhr bis 21 Uhr, können Fans alle hundert Monster der zweiten Generation fangen. In Raids werden ebenfalls zahlreiche Pokémon aus der Johto-Region auftauchen, darunter natürlich auch die legendären Pokémon Lugia und Ho-Oh. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.