Pokémon GO: Liste aller legendären Pokémon – Diese Monster sind im Spiel

Von: Daniel Neubert

In Pokémon GO gibt es viele besonders starke Pokémon. Diese Liste aller legendären Pokémon zeigt auf einen Blick, welche Monster bereits im Spiel sind.

San Francisco – In Pokémon GO finden sich zahlreiche Monster aus über 8 verschiedenen Pokémon-Generationen. Neben gewöhnlichen Monstern gibt es jedoch auch viele seltene, einzigartige und sogenannte „legendäre“ Pokémon, welche besonders mächtig oder sagenumwoben sind. Viele dieser Pokémon sind nur bei bestimmten Events erhältlich und nur im Besitz weniger Spieler.

ingame.de verrät im Artikel, welche der legendären Monster bereits in Pokémon GO zu finden sind.

Seit Erscheinen von Pokémon GO im Jahr 2016, haben zahlreiche besonders starke und sogenannte „legendäre“ Pokémon ihren Weg ins Spiel gefunden. Die Monster stammen aus allen verschiedenen Regionen, auch wenn bisher noch nicht alle legendären Monster aus der Pokémon-Welt vertreten sind. Derzeit sind insgesamt 59 verschiedene legendäre Pokémon im Spiel vorhanden.