Pokémon GO: Alle Events und Aktivitäten im Mai 2022 im Überblick

Von: Joost Rademacher

Pokémon GO: Alle Events und Aktivitäten im Mai 2022 im Überblick © Niantic (Montage)

Mit dem Start in den Mai beginnt ein neuer Monat voller Events in Pokémon GO. Die lohnenswertesten davon finden Sie hier im Überblick.

San Francisco – Die Tagen sind länger geworden, die Temperaturen wärmer und Fans von Pokémon GO zieht es wieder vermehrt auf die Straßen. Der Mai 2022 ist der letzte Monat der Alola-Jahreszeit im Mobile Game von Niantic und damit fährt das Entwicklerstudio die Events rund um Alola-Pokémon noch einmal richtig auf. Diesen Monat gibt es bei Pokémon GO zahlreiche Events, Raids und Rampenlichtstunden, die sich für Fans lohnen können.

Alle Events und Aktivitäten im Mai 2022 bei Pokémon GO zeigt ingame.de.

Im Mai sind wieder einige Events und Aktionen für Pokémon GO geplant. Niantic, das Entwicklerstudio aus San Francisco, hat von Rampenlichtstunden über Raids bis hin zum beliebten Community Day einiges für diesen Monat in der Hinterhand. Vier Hauptevents hat Niantic im Mai für Pokémon GO in der Pipeline. Besonders spannend dürfte noch einmal das Event Alola an Alola werden.