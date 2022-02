Pokémon GO: Mega-Ampharos besiegen – So kontert man den Raid-Boss

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Mega-Ampharos besiegen – So kontert man den Raid-Boss © Niantic (Montage)

In Pokémon GO gibt es seit dem 15. Februar Mega Ampharos in Mega-Raids anzutreffen. Doch wie kontert man das Elektro-Drachen-Monster am besten?

San Francisco – In Pokémon GO* gibt es einen neuen Raid-Boss, den Trainer ab dem 15. Februar bekämpfen können: Mega Ampharos. Das Pokémon besitzt die Typen Elektro und Drachen und entwickelt sich aus Voltilamm, das aus der zweiten Generation stammt. Aber erst seit der sechsten Generation kann sich Ampharos zu Mega Ampharos entwickeln. In Pokémon* GO ist es eins von zwei Elektro-Mega-Pokémon.

ingame.de* zeigt, wie man Mega Ampharos kontert und den Raid-Boss besiegt.

Mega Ampharos gehört den Typen Elektro und Drache an und hat daher gleich mehrere Schwächen. Als Elektro-Pokémon ist es empfindlich gegenüber Boden-Attacken und -Typen. Drache ist wiederum anfällig gegenüber Eis-, Drache- und Fee-Attacken und -Typen. Trainer sollten in Pokémon GO also auf jeden Fall Monster mit den genannten Typen im Kampf gegen Mega Ampharos dabei haben. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.