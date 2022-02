Pokémon GO: Mondneujahr-Event läuft – Diese Pokémon sollten Trainer jetzt tauschen

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Mondneujahr-Event läuft – Diese Pokémon sollten Trainer jetzt tauschen © Niantic

In Pokémon GO läuft das Mondneujahr-Event und bringt einige Vorteile. Trainer sollten jetzt unbedingt diese Pokémon tauschen, um Glücks-Pokémon zu bekommen.

San Francisco – In Pokémon GO* läuft aktuell das Mondneujahr-Event, das Spieler unter anderem ein brandneues Shiny im Spiel fangen lässt. Das Event steigert aber auch die Chancen auf einen Glücks-Tausch und auch die Chance, Glücks-Freunde zu werden, ist gesteigert worden. Dieses Event sollten sich Trainer also nicht entgehen lassen.

ingame.de* verrät, welche Pokémon Spieler jetzt unbedingt tauschen sollten, um Glücks-Pokémon zu erhalten.

Derzeit läuft in Pokémon GO das Mondneujahr-Event. Bei diesem sind die Chancen, sowohl auf einen Glücks-Tausch als auch auf Glücks-Freunde, enorm erhöht. Schließlich werden beim chinesischen Neujahrsfest, wie das Mondneujahr auch genannt wird, rote Umschläge verschenkt, die Glück bringen sollen. Das hat der Entwickler aus San Francisco für kurze Zeit nun auf Pokémon GO übertragen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.