Pokémon GO: Neue Spezialforschung „Stattliche Stacheln“ – Alle Aufgaben und Belohnungen

Von: Joost Rademacher

Teilen

Pokémon GO: Neue Spezialforschung „Stattliche Stacheln“ – Alle Aufgaben und Belohnungen © The Pokémon Company (Montage)

In Pokémon GO bekommt ihr beim erste Community Day des Jahres die neue Spezialforschung „Stattliche Stacheln“. So löst man alle Aufgaben in jeder Stufe.

San Francisco, Kalifornien – Es ist Community Day in Pokémon GO. Zum ersten Mal im Jahr 2023 findet das monatliche Event statt und versorgt Trainerinnen und Trainer mit zahlreichen Boni, erhöhter Fundrate von Igamaro und neuen Raids. Natürlich darf auch eine neue Spezialforschung nicht fehlen, für die Spieler sich jetzt im Shop ein Ticket sichern können.

Alle Stufen der neuen Spezialforschung in Pokémon GO, zeigt ingame.de.

Insgesamt besteht die Spezialforschung „Stattliche Stacheln“ mit Igamaro aus vier Stufen. Wie bei vielen Spezialforschungen in Pokémon GO besteht die letzte Stufe aber nicht aus Aufgaben, sondern belohnt Spieler direkt mit kostenlosen Belohnungen. Die Spezialforschung ist zwar nicht lang, erfordert aber einige Wurf- und Fangkünste mit Pokémon.