Pokémon GO: Neues Event gestartet – Das steckt hinter „Willkommen in Alola“

Von: Adrienne Murawski

In Pokémon GO gibt es brandneue Monster zu fangen, dank des neuen „Willkommen in Alola“-Events. So können Trainer jetzt Bauz, Robball und Flamiau fangen.

San Francisco – In Pokémon GO ist ab heute einiges los, denn es wurde extrem viel angekündigt. Zum Pokémon Day am 27. Februar wurde nämlich die neunte Generation angekündigt: Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. Aber auch Pokémon GO Spieler können sich freuen, denn die Leaks haben sich bestätigt. Ab dem 1. März wird die siebte Generation in Pokémon GO verfügbar sein.

verrät, wie man zum „Willkommen in Alola" Bauz, Flamiau und Robball in Pokémon GO fangen kann.

Bei Pokémon GO beginnt eine neue Jahreszeit, denn die Jahreszeit der Herkunft ist zu Ende. Wie in einigen Leaks prophezeit startet stattdessen nun die Jahreszeit von Alola und Trainer können jetzt endlich weitere Monster der siebten Generation fangen. So gab es einige regionale Formen aus Alola bereits vor einigen Jahren im Spiel zu fangen, darunter Alola-Kokowei, Alola-Raichu und auch Alola-Mauzi.