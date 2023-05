Pokémon GO: Niantic sperrt Leaker aus – und bestraft auch die Spieler

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: Niantic sperrt Leaker aus – und bestraft auch die Spieler © Nianitc / Unsplash.com / Ingame.de (Montage)

Pokémon GO geht gehen Leaks vor: Niantic hat Änderungen vorgenommen, damit Dataminer es in Zukunft schwerer haben. Doch auch normale Spieler sind betroffen.

San Francisco – In der Community von Pokémon GO herrscht erneut Aufregung. Die Leakergruppe „PokéMiners“ enthüllte, dass Entwickler Niantic einige Änderungen an Pokémon GO vornahm, die es den Dataminern in Zukunft unmöglich macht, bestimmte Informationen aus dem Spiel zu lesen. Diese Informationen waren besonders für die Meta des Spiels und das Erscheinen von neuen Pokémon wichtig. Doch es gibt noch weitere Dinge, die sich ändern und die Spieler direkt betreffen.

ingame erklärt im Artikel, welche Schritte Niantic gegen die zukünfitgen Leaks unternehmen will und was sich für Spieler ändert.

Seit Jahren entschlüsselt eine Gruppe von Leakern unter dem Namen „PokéMiners“ regelmäßig die neusten Updates des Spiels, um über anstehende Änderungen und neue Pokémon im Spiel zu berichten. Bisher wurde jedes Update von Dataminern der Gruppe „PokéMiners“ akribisch untersucht, um beispielsweise herauszufinden, welche neuen Funktionen Entwickler Niantic ins Spiel bringen könnte.