Pokémon GO: Safarizone in Sevilla – Alle Infos zu Termin, Tickets und Monstern

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Safarizone in Sevilla – Alle Infos zu Termin, Tickets und Monstern © Niantic

Auch in 2022 veranstaltet Niantic eine Pokémon GO Safarizone. Diesmal dürfen Fans die spanische Stadt Sevilla erkunden. Das sollen die Tickets kosten.

Sevilla – Die meisten Pokémon GO*-Spieler werden im Urlaub wohl nicht aufhören, ihr Lieblingsspiel zu zocken. Kein Wunder, schließlich belohnt der Entwickler aus San Francisco die Trainer mit regionalen Pokémon*, die es nur in bestimmten Ecken der Welt zu finden gibt. Manche Trainer reisen sogar für Events des Spiels zu bestimmten Orten, so wie zur Safarizone. Niantic hat nun bekannt gegeben, wo und wann die Pokémon GO Safarizone 2022 gefeiert wird.

ingame.de* enthüllt, wohin Fans zur Pokémon GO Safarizone 2022 reisen müssen und wie viel die Tickets kosten.

Die Pokémon GO Safarizone ist ein wiederkehrendes Event, das bereits an den verschiedensten Orten in der ganzen Welt stattgefunden hat. So konnten Fans im Herbst 2021 an verschiedenen Safarizonen in Pokémon GO teilnehmen. Wer die Hauptspiele gezockt hat, weiß auch, was es mit der Safarizone auf sich hat: In diesem Part des Spiels konnte man zahlreiche Pokémon fangen, die es sonst im Spiel gar nicht oder nur sehr selten gab. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.