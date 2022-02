Pokémon GO. Sammel-Herausforderung zum Valentingstag – Das erwartet Spieler

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Pokémon GO. Sammel-Herausforderung zum Valentingstag – Das erwartet Spieler © Niantic

Zum Valentinstag müssen Spieler in Pokémon GO gleich zwei Sammel-Herausforderungen lösen und ganz bestimmte Monster fangen. Um diese Pokémon handelt es sich.

San Francisco – In Pokémon GO* tauchen aktuell überall vor allem rosafarbene Pokémon* auf, die extrem süß sind. Woran das liegt? Natürlich am Valentinstag, der kurz bevor steht. Am 14. Februar feiern Menschen auf der ganzen Welt den Tag der Liebenden und beschenken ihre Partner mit Rosen, Pralinen oder anderen Aufmerksamkeiten. Pokémon GO beschenkt seine Spieler ebenfalls: mit einem speziellen Event zum Valentinstag.

ingame.de* verrät, wie Spielder die sammel-Herausforderungen zum Valentinstag-Event in Pokémon GO lösen.

Das Valentinstags-Event in Pokémon GO hat bereits begonnen. Von Donnerstag, den 10. Februar, um 10 Uhr bis Montag, den 14. Februar, um 20 Uhr können Trainer den Valentinstag im Spiel feiern. Während dieser fünf Tage tauchen vermehrt Pokémon auf, die zum Thema des Feiertags passen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.