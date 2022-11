Pokémon GO: Spezialforschung „Ein kosmischer Kumpane“ – Aufgaben und Belohnungen

Von: Joost Rademacher

Pokémon GO: Spezialforschung „Ein kosmischer Kumpane“ – Aufgaben und Belohnungen © Niantic

Die Season of Light in Pokémon GO endet, aber die Spezialforschung „Ein kosmischer Kumpane“ läuft noch. Bei ingame finden Sie alle Aufgaben und Belohnungen.

San Francisco – Während sich die Season of Light in Pokémon GO allmählich dem Ende nähert, gibt es für eifrige Trainer noch eine große Spezialforschung abzuschließen. Mit der Jahreszeit zum Herbst startete auch die kostenlose Spezialforschung „Ein kosmischer Kumpane“ mit dem Psycho-Pokémon Cosmog. Inzwischen sind alle Kapitel der Forschung erschienen und ihr könnt sie komplett lösen.

Alle Aufgaben und Belohnungen zu Ein kosmischer Kumpane in Pokémon GO zeigt ingame.de.

Ein kosmischer Kumpane ist die neue kostenlose Spezialforschung zu Cosmog, die sich in mehreren Stufen durch die gesamte Season of Light von Pokémon GO gezogen hat. Viele der Aufgaben und Belohnung stehen voll im Zeichen des Psycho-Pokémon, so bekommt manhäufig Cosmog-Bonbons und muss im Laufe der Spezialforschung auch ein Cosmovum entwickeln.