Pokémon GO: Login funktioniert nicht –- die besten Lösungen im Überblick

Von: Daniel Neubert

POGO_LOGIN.jpg © Niantic / Unsplash.com / Massimo Botturi / ingame.de (Montage)

Die Fehlermeldung „Authentifizierung fehlgeschlagen“ tauchte in Pokémon GO zuletzt bei vielen Spielern auf. Doch es gibt verschiedene Lösungsansätze.

San Francisco – Wer sich bei Pokémon GO anzumelden versucht, wird manchmal mit der hartnäckigen Fehlermeldung „Authentifizierung fehlgeschlagen“ abgespeist und kann nicht auf seinen Account bei dem Spiel von Niantic zugreifen. Besonders über die Feiertage sind solche Login Probleme ärgerlich, da zwischen den Jahren in Pokémon GO ein paar besondere Events stattfinden, bei denen viele Boni oder legendäre Pokémon auf die Trainer warten.

ingame.de klärt über die Hintergründe der Störung auf und verrät Lösungen, um die Probleme in Pokémon GO zu beheben.

Einer der häufigsten Gründe für Login Probleme bei Pokémon GO liegt überraschenderweise nicht bei Entwickler Niantic, sondern geht auf eine andere Tech-Firma zurück. Seit Jahren nutzen viele große Online-Dienste die Cloud-Infrastruktur von Google. Wenn man bei anderen Apps und Plattformen darauf achtet, bei welchen Diensten man sich mit seinem Google-Konto einloggen kann, fällt auf, wie viele Online-Dienste eng mit Google zusammenarbeiten.