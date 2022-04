Pokémon GO: Ula-Ula-Spezialforschung – Alle Belohnungen und Schritte in der Übersicht

Von: Josh Großmann

Pokémon GO: Ula-Ula-Spezialforschung – Alle Belohnungen und Schritte in der Übersicht © Pokémon Company / Gamefreak

Bei Pokémon Go winkt eine neue Spezialforschung mit satten Belohnungen. Dieses Mal geht es um die Insel Ula-Ula. Das sind alle Schritte und Belohnungen.

San Francisco, Kalifornien – In der Alola-Jahreszeit dreht sich alles um die siebte Spielgeneration von Pokémon. Bei Pokémon GO bedeutet das, dass viele Monster aus der Alola-Region auftauchen und mit passenden Events gefiert wird. Die Spezialforschung „Ein Ula-Ula-Abenteuer" versorgt Trainer weltweit mit einzigartigen Aufgaben und Belohnungen.

Die Spezialforschung „Ein Ula-Ula-Abenteuer" in Pokémon und welche Schritte man für die Belohnungen abschließen muss.

Bei den neuen Spezialforschungen in Pokémon GO können die Spieler mehr über die Inseln der Alola-Region erfahren. Bisher gab es Spezialforschungen zu den Inseln Akala und Mele-Mele. Bei der neusten Spezialforschung gibt es Informationen über die Insel Ula-Ula, die vom legendären Pokémon Kapu-Bulu beschützt wird.