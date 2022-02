Pokémon GO: Verschobenes Event bekommt neuen Termin – Luftabenteuer angekündigt

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Verschobenes Event bekommt neuen Termin – Luftabenteuer angekündigt © Niantic (Montage)

Auch Pokémon GO litt unter der Coronapandemie und musste einiges ändern und Events verschieben. Nun steht der neue Termin für das Luftabenteuer-Event fest.

Okinawa – Die Coronapandemie führte zu zahlreichen Verschiebungen von Events – auch in Pokémon GO. Schließlich war das Reisen in den letzten zwei Jahren nicht so einfach, wie in den Jahren zuvor. Daher hat der Entwickler aus San Francisco sein Luftabenteuer-Event vom letzten Jahr abgeblasen. Doch nun steht der neue Termin und Trainer dürfen sich auf ein zusätzliches Schmankerl freuen.

ingame.de* verrät, wann der neue Termin für das Luftabenteuer-Event in Pokémon GO angesetzt wurde.

Im Juli 2021 sollte eigentlich das Luftabenteuer-Event in Pokémon GO stattfinden. Ein regionales Event, bei dem Spieler in Okinawa nicht nur eine neue Pikachu-Form, sondern auch Shiny-Corasonn fangen können sollten. Doch das Luftabenteuer-Event musste abgesagt werden, schließlich gab es letztes Jahr noch zahlreiche Reiserestriktionen. Daher entschied sich Niantic, mit Sitz in San Francisco, das Event doch auf unbestimmte Zeit zu verschieben.