Pokémon GO: Wasserfestival bringt zwei neue Monster – Am Donnerstag geht‘s los

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Pokémon GO: Wasserfestival bringt zwei neue Monster – Am Donnerstag geht‘s los © Niantic/The Pokémon Company/unsplash (Montage)

In Pokémon GO startet am 12. Mai das Wasserfestival 2022. Mit dem Event werden gleich zwei neue Pokémon ins Spiel eingeführt. Außerdem gibt es auch ein neues Shiny.

San Francisco – In Pokémon GO gibt es immer wieder Events zu den verschiedensten Themen. Anfang Mai fand das Luftabenteuer-Event statt, das nicht nur süße Pikachus an Luftballons durch die Gegend schweben ließ, sondern auch Mega-Latias und -Latios ins Spiel einführte. Nun steht das nächste Event bevor: das Wasserfestival 2022. Zum Event gibt es gleich zwei neue Pokémon, ein neues Shiny und natürlich viele Boni und Feldforschungen.

ingame.de verrät, welche neuen Pokémon zum Wasserfestival 2022 in Pokémon GO erscheinen.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Wasserfestival startet heute – das erwartet euch alles

Die Pokémon GO Events im Mai 2022 haben es in sich. Nachdem das erste, das Luftabenteuer, bereits vorbei ist, steht das nächste schon in den Startlöchern. Beim Wasserfestival dreht sich alles rund um das kühle Nass. Dementsprechend können Trainer mit vielen Wasser-Pokémon rechnen. Beginn des Wasserfestivals in Pokémon GO ist der 12. Mai.