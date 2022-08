Tony Hawk’s Pro Skater: Zum Start auf PS Plus grölt die Legende den eigenen Soundtrack

Von: Jonas Dirkes

Tony Hawk kann nicht nur skaten. Zum Start von Tony Hawk‘s Pro Skater 1+2 für PS5 und PS4 bei PS Plus performte die Legende zwei Tracks aus seinem Soundtrack.

Haggerston – Neuer Monat, neue Spiele bei PS Plus Essential. Im August können sich Spieler und Spielerinnen über drei echte Kracher für die PS5 und PS4 freuen. Ab sofort können sich alle Abonnenten von PS Plus die Spiele Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Yakuza: Like a Dragon und Little Nightmares gratis herunterladen. Zur Feier des Tages singt die Skate-Legende Tony Hawk sogar ein Ständchen aus seinem eigenen Soundtrack, wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet.

Tony Hawk grölt eigenen Soundtrack und Gamer freuen sich über sein Spiel auf PS Plus

Was hat Tony Hawk wieder ausgeheckt? Tony Hawk sang (oder besser grölte) in Großbritannien mit der „Tony Hawk‘s“-Coverband „The 900“ zwei Tracks aus dem Soundtrack der „Tony Hawk’s Pro Skater“-Spiele. Die Skateboard-Legende postete auf Twitter seine Performance des Tracks „Bloodstains“ von „Agent Orange“.

Der Punk-Song befand sich ursprünglich auf dem Soundtrack von Tony Hawk’s Pro Skater 4. Wie Tony Hawk in seinem Tweet erklärt, wäre die Power des Tracks aber auch essenziell für die Zusammenstellung der Soundtracks der anderen „Tony Hawk‘s“-Spiele gewesen. Bloodstains sei einer der ersten Punk-Songs gewesen, die er als Kind gehört habe. Dementsprechend gab der Skater auch wirklich alles bei seiner Performance des Songs.

Tony Hawk’s Pro Skater: Zum Start auf PS Plus grölt die Legende den eigenen Soundtrack © Twitter @tonyhawk | Sony

Die Tracks aus den frühen „Tony Hawk‘s“-Spielen genießen bis heute absoluten Kultstatus bei Fans. Kein Wunder also, dass es mit „The 900“ auch eine eigene „Tony Hawk‘s“-Coverband gibt. Nicht wenige würden sogar behaupten, dass die Spiele als Fundament für die enorme Beliebtheit des Skate-Punks Anfang der 2000er-Jahre dienten.

PS Plus: Tony Hawk‘s Pro Skater 1+2 unter den Spielen im August

Ab wann lassen sich die PS Plus Spiele im August herunterladen? Zahlende Sony-Abonnenten freuen sich unterdessen im August bei PS Plus über das Remake von Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 für die PS4 und PS5. Das Skate-Game und die zwei anderen Spiele des Monats lassen sich seit dem 2. August kostenlos laden.

Neben Tony Hawk‘s Pro Skater 1+2 kommen Spieler und Spielerinnen in den Genuss von Yakuza: Like a Dragon und dem knuffigen wie gruseligen Titel Little Nightmares.