PS Plus Extra und Premium verstecken Spiele – In den Abos steckt mehr als gedacht

Von: Joost Rademacher

Teilen

PS Plus Extra und Premium verstecken Spiele – In den Abos steckt mehr als gedacht © Sony

Bei PS Plus Extra und Premium gibt es schon zahlreiche Spiele, die Abonnenten jederzeit auf Abruf spielen können. In dem Service sind aber noch mehr Spiele versteckt.

San Mateo, Kalifornien – Wer auf der heimischen PlayStation möglichst viele Spiele mit möglichst wenig Aufwand zocken möchte, zieht am besten zu PS Plus. Die neuen Stufen Extra und Premium haben hunderte Spiele auf Abruf parat und bieten Abonnent*innen praktisch unendlich viel Spielzeit gegen eine monatliche Zahlung. Sony hat aber offenbar mehr Spiele für Fans in der Hinterhand gehabt, als auf den ersten Blick auffällt.

Mehr über die versteckten Spiele bei PS Plus lesen Sie bei ingame.de.

Mehr zum Thema PS Plus versteckt Spiele vor euch – mehr Games als gedacht bei Extra und Premium

Zum Release der neuen PS Plus Stufen Extra und Premium hatte Sony alle Spiele für das neue Abo enthüllt. Alle Spiele? Nicht ganz, wie sich jetzt herausgestellt hat. Die Kollegen von GamePro haben sich durch den gesamten verfügbaren Katalog an Gratis-Games durchforstet und einen ganzen Batzen an Spielen entdeckt, die das Unternehmen aus San Mateo seinen Abonnent*innen wohl verschwiegen hat.