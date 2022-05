PS Plus: Fans hoffen auf gratis Star Wars Blockbuster im Juni 2022

Von: Joost Rademacher

PS Plus: Fans hoffen auf gratis Star Wars Blockbuster im Juni 2022 © Sony

In den letzten zwei Jahren hat sich bei PS Plus ein gewisses Muster ergeben. Viele Fans spekulieren jetzt, das Jedi Fallen Order im Juni 2022 gratis wird.

San Mateo, Kalifornien – Wieder neigt sich ein Monat dem Ende zu, wieder beginnen die großen Spekulationen um Sonys Aboservice PS Plus. Regelmäßig diskutieren und spekulieren die Abonnent*innen, welche Games im kommenden Monat gratis über das Programm erhältlich sein werden. Viele der Fans rechnen aber schon stark damit, dass Star Wars Jedi Fallen Order im Juni 2022 eins der Gratis-Games für PlayStation sein wird.

Mehr zum Thema PS Plus: Jedi Fallen Order gratis im Juni? Letzte zwei Jahre geben Hinweis

In letzter Zeit ranken sich so einige Gerüchte um das Soulslike-Metroidvania-Spiel aus der weit, weit entfernten Galaxis. Besonders ein Nachfolger zu Jedi Fallen Order ist gerade heiß im Gespräch. Laut Insider Jeff Grubb soll Star Wars Jedi: Survivor schon Anfang 2023 erscheinen. Den Vorgänger im Vorfeld einmal kostenlos über PS Plus zu bringen, würde sich bestens anbieten.