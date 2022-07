PS Plus: Neue Spiele für Extra und Premium – Leak verrät kommende Titel

Von: Joost Rademacher

PS Plus: Neue Spiele für Extra und Premium – Leak verrät kommende Titel © Sony/Unspalsh

Im Juli 2022 soll die Spielebibliothek von PS Plus bereits wachsen. Ein Leak verrät jetzt schon, welche Spiele diesen Monat zum Online-Service kommen sollen.

San Mateo, Kalifornien – Nur wenige Wochen sind seit dem Wechsel auf das neue Abomodell von PS Plus vergangen, schon jetzt tut sich aber einiges in der Spielebibliothek des Services. Schon kurz nach der Freischaltung von PS Plus Extra und Premium sollten die ersten Gratis-Spiele rausfliegen, bald sollen aber neue Titel nachrücken. Womöglich sollen sogar im Juli 2022 noch neue Games kostenlos auf PS4 und PS5 kommen – ein Leak verrät jetzt, um welche es sich handeln soll.

Mehr zum Leak über die neuen PS Plus Extra und Premiumtitel verrät ingame.de.

Inzwischen ist Twitter zu einer der am häufigsten genutzten Plattformen zum Verbreiten von Leaks geworden. Manchmal kommen Insiderinformationen aber noch auf die altmodische Weise an die Leute, zum Beispiel durch alteingesessene Internetforen. Eines der bekannteren Foren dieser Art ist Resetera, wo sich nicht selten gut informierte Leute aus der Gamingbranche tummeln. Ein*e Nutzer*in namens BlackBate teilte in einem Resetera-Thread zum neuen PS Plus nun die ersten Neuzugänge zu Extra und Premium mit.