PS5 kaufen: Alternate unter Beobachtung – Kommt ein Konsolen-Drop?

PS5 kaufen: Alternate unter Beobachtung – Kommt ein Konsolen-Drop? © DPA:Zacharie Scheurer

Neue Konsolen sind heiß begehrt. Spieler und Spielerinnen warten auf Nachschub der PS5. Könnte Alternate bald einen frischen Drop liefern?

Hamburg – Bei der Sony* PS5* hat man es bekanntlich immer noch nicht leicht. In den letzten Monaten gab es so gut wie keinen Konsolen-Nachschub. Die ansonsten immerhin beständig stattfindenden Drops der PlayStation* 5 blieben einfach aus. Seit ein paar Tagen tut sich aber endlich wieder was bei der Causa PS5. Nachdem bereits die großen Konsolen-Händler frischen Nachschub verkauften, hoffen Spieler und Spielerinnen nun auf die kleineren Anlaufstellen für die PS5. Eine davon ist Alternate. Nur wie wahrscheinlich ist ein PS5-Drop bei Alternate aktuell eigentlich?

Mehr zum Thema PS5 kaufen bei Alternate: Gute Chancen beim kleinen Konsolen-Händler

Die letzten Wochen bei Alternate waren wild wie öde. Am 28. Februar rief die PS5-Seite von Alternate zum Konsolen-Kauf auf. Spieler und Spielerinnen schlugen in Scharen zu, nur um kurz darauf feststellen zu müssen, dass es sich bei dem Drop um einen astreinen Fehlalarm handelte. Alternates Website wurde von technischen Problemen geplagt – eigentlich gab es keinerlei Konsolen beim Händler zu kaufen. Alle sichtlich frustrierten Käufer erhielten ihr Geld zurück, Konsolen bekamen sie aber natürlich nicht. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.