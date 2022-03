PS5 kaufen: Kommen bald neue Konsolen bei Alternate?

PS5 kaufen: Kommen bald neue Konsolen bei Alternate? © DPA:Zacharie Scheurer

Alternate stand noch vor Kurzem aufgrund eines verpatzten PS5-Drops in den Schlagzeilen. Kommt nun bald echter Konsolen-Nachschub?

Hamburg – Noch ist der März ein regelrechtes Fiasko für die Sony* PS5*. Spieler und Spielerinnen warten vergeblich auf Nachschub der chronisch ausverkauften Konsole. Einen frei käuflichen Drop der PS5 gab es in diesem Monat bisher noch nicht, nur PlayStation* Direct verkaufte Konsolen via persönlicher Einladung an ausgewählte Fans. Händler wie Alternate kamen bisher also noch nicht zum Zug, aber könnte sich das bald vielleicht ändern? Wie steht es gerade um die PS5-Verfügbarkeit, kann man schon bald mit neuen Konsolen bei Alternate rechnen?

Wie bei so vielen anderen Händlern auch, ist es ziemlich lange her, dass Spieler und Spielerinnen eine neue Konsole bei Alternate kaufen konnte. Die letzte Chance auf PS5-Nachschub gab es bei Alternate nämlich am 29. Januar. Wie bei Alternate üblich fiel der Drop der PlayStation 5 dabei nicht allzu groß aus. Hier wurden Konsolen nur im begrenzten Rahmen verkauft – aber immerhin gab es sie. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.