PS5 kaufen bei Amazon: Wann schlägt der Händler mit neuen Konsolen zu?

PS5 kaufen: Kommen bald neue Konsolen bei Alternate? © DPA:Zacharie Scheurer

Amazon ist der Big-Player der Online-Händler. Wird es hier bald wieder Konsolen-Nachschub der Sony PS5 zu kaufen geben?

Hamburg – Der März kann in Sachen Sony* PS5* bisher als wahres Trauerspiel bezeichnet werden. Spieler und Spielerinnen, die auf eine PlayStation* 5 warten, wurden am laufenden Band enttäuscht. Schwer zu glauben, aber der Monat brachte bisher noch weniger Nachschub als der ohnehin schon karge Februar. Um Konsolen ist es also alles andere als gut gestellt. Spieler und Spielerinnen hoffen aktuell, dass einer der großen PS5-Händler die Konsolen-Dürre brechen wird. Ganz oben auf der Liste steht gerade Amazon. Aber wie wahrscheinlich ist ein PS5-Drop bei Amazon in dieser Woche?

ingame.de* berichtet ausführlich über die PS5-Verfügbarkeit bei Amazon.

Mehr zum Thema PS5 kaufen: Amazon verkauft Nachschub meistens am Mittwoch

Schon zwei volle Monate lässt Amazon Spieler und Spielerinnen jetzt schon zappeln. So lange ist der letzte PS5-Drop beim Händler nämlich schon her. Amazon verkaufte die Sony PS5 zuletzt am 19. Januar. Seither gab es die begehrte Konsole nicht mehr im Angebot des Alleshändlers. Wer beim letzten Nachschub-Drop von Amazon zur rechten Zeit dabei war, hatte ziemlich gute Chancen auf die PS5. Wie schon bei den letzten Verkäufen hatte Amazon ordentliche PS5-Kontingente auf Lager.