PS5 kaufen: Amazon macht Farbwechsel der Konsole günstig möglich

Viele wissen gar nicht, dass es die Sony PS5 auch in rot oder schwarz zu kaufen gibt. Amazon hat die nötigen Konsolen-Cover dafür im Angebot.

Hamburg – Die weiße Sony* PS5* ist ja schön und gut. Vielen passt die blasse Konsole aber nicht in die heimische Einrichtung. Wohnzimmer sind nunmal unterschiedlich und so wird auch Nachschub von Sony in unterschiedlichen Farben von Spielern und Spielerinnen erwartet. Wie wäre es also mit einer schwarzen Konsole oder einer PlayStation* 5 in rot? Kein Problem sagen sich Sony und Amazon. Der Alleshändler hat nämlich gerade die Konsole in einer anderen Farbe im Angebot. Schnäppchenjäger können sich gerade über eine rote Sony PS5 bei Amazon im Angebot freuen.

Wer ein wenig Farbe in sein PS5-Game bringen möchte, der hat bei Amazon gerade beste Chancen dazu. Hier gibt es nämlich eine rote PlayStation 5 im Angebot. Sony selbst veröffentlichte vor Kurzem Konsolenabdeckungen, mit denen sich die Farbe der PS5 ganz einfach ändern lässt. Spieler und Spielerinnen können einfach die standardmäßige weiße Seitenplatte der PS5 abnehmen und eine Konsolenabdeckung in rot oder schwarz einklicken. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.