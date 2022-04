PS5 kaufen bei Euronics: So stehen aktuell die Chancen auf Nachschub

PS5 kaufen: Kommen bald neue Konsolen bei Alternate? © DPA:Zacharie Scheurer

Wer sich eine PS5 ergattern will, weiß dass die Konsole heiß begehrt ist. Wird es bald wieder Nachschub bei Händler Euronics geben?

Hamburg – Nach einer nicht enden wollenden Durststrecke kehrt die Sony* PS5* endlich wieder in den deutschen Handel zurück. In den vergangenen Tagen verkauften die großen Konsolen-Händler nach zwei mauen Monaten wieder Nachschub der PlayStation* 5. Spieler und Spielerinnen schlugen wenig überraschend fleißig zu und so war jeder der PS5-Drops abermals binnen weniger Minuten ausverkauft. Jetzt liegt das Augenmerk der Konsolen-Jäger auf den kleineren Händlern im PS5-Bereich. Einer davon ist Euronics. Nur wann wird es wieder PS5-Konsolen bei Euronics zu kaufen geben?

In diesem Jahr hatten Spieler und Spielerinnen tatsächlich noch kein Glück, wenn sie eine Sony PS5 bei Euronics kaufen wollten. Die PS5-Gemeinde wartet noch immer auf den ersten Konsolen-Drop des Jahres. Den letzten PS5-Verkauf bei Euronics gab es kurz vor dem Jahreswechsel. Spieler und Spielerinnen hatten am 29. Dezember die Chance, sich eine PS5 bei Euronics zu kaufen. Allerdings waren die verfügbaren Kontingente der PlayStation 5 bei diesem Drop nicht sonderlich hoch. Besonders tolle Chancen, eine Konsole bei diesem Nachschub-Verkauf zu ergattern, gab es also nicht.*ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.