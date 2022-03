PS5 kaufen: Konsolen bei Euronics – Wie stehen die Chancen auf Nachschub?

Spieler und Spielerinnen warten auf Nachschub der Sony PS5 bei Euronics. Doch wann wird es wieder neue Konsolen zu kaufen geben?

Hamburg – Mit Nachschub der Sony* PS5* ist der März bisher wahrlich nicht gesegnet. So düster stand es um die Konsole seit ihrem Release im Herbst 2020 eigentlich noch nie. Diesen Monat gab es bisher tatsächlich noch keinen einzigen herkömmlichen Drop der PlayStation* 5. Nur ein einziger Verkauf der PS5 bei O2 war zu verzeichnen – da bekam man den Nachschub aber nur mit Mobilfunkvertrag. Spieler und Spielerinnen fragen sich daher zurecht, ob die zweite Hälfte des März vielversprechender sein wird. Ein Händler der Konsolen bringen könnte, ist Euronics. Doch wie gut stehen die Chancen auf die Sony PS5 bei Euronics?

ingame.de* berichtet ausführlich über die PS5-Verfügbarkeit bei Euronics.

Bei Euronics hält die aktuelle PS5-Durststrecke sogar noch länger an als bei vielen anderen Konsolen-Händlern. Wer hier in diesem Jahr eine Sony PS5 kaufen wollte, der wurde von Euronics bitterlich enttäuscht. Denn tatsächlich bekamen Spieler und Spielerinnen in 2022 hier noch keine einzige Chance dazu. Die PlayStation 5 war das letzte Mal kurz vorm Jahreswechsel verfügbar. Am 29. Dezember lies sich die Sony PS5 bei Euronics kaufen. Dazu handelte es sich bei dem Drop auch noch um einen kleinen Verkauf mit verhältnismäßig wenig Konsolen-Nachschub. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.