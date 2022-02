PS5: Sony plant Service Game-Offensive bis 2026

Von: Jonas Dirkes

Teilen

PS5: Sony plant regelrechte Service Game-Offensive bis 2026 © Sony

Bis 2026 will Sony ganze 10 Service Games für die PS5 veröffentlichen. Eines der wichtigsten Puzzleteile dafür ist Entwickler Bungie.

Hamburg – Nachdem Microsoft* sich im Januar Activision Blizzard für schlappe 69 Milliarden Dollar einverleibte*, setzte Sony* zum Gegenschlag an. Das PS5*-Unternehmen kaufte ohne große Vorwarnung Bungie, den ehemaligen Haus und Hof-Entwickler der Xbox. Das Studio hinter Destiny* soll aber nicht nur sein beliebtes Franchise verwalten, sondern auch proaktiv für neue PS5-Ware sorgen. Ein Plan für die PlayStation 5 bis 2026 steht dafür bereits. Das hat Sony mit Bungie für die Konsole vor.

Mehr zum Thema PS5 kaufen: Das plant Sony bis 2026 für die Konsole

Vier Jahre sind zwar auch in der Gaming-Industrie eine lange Zeit. Sonys Pläne mit Bungie für die PS5 sind aber dennoch ziemlich ambitioniert. Wie der aktuelle Quartalsbericht von Sony verrät, will man bis zum Jahre 2026 ein massives Line Up an Service Games für die PS5 auf die Beine stellen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA