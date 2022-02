PS5 kaufen: EU-Kommission will Halbleiter-Lage mit Chips Act stabilisieren

Teilen

PS5 kaufen: EU-Kommission will Halbleiter-Lage mit Chips Act stabilisieren © dpa/kyodo

Um die Halbleiterkrise für Sony PS5 und Co. in den Griff zu bekommen und sich global besser aufzustellen, investiert die EU-Kommission in ihren neuen Chips Act.

Brüssel – Spieler und Spielerinnen wurden im vergangenen Jahr auf eine harte Probe gestellt, wenn sie eine Sony* PS5* kaufen wollten. Das war nämlich so gut wie unmöglich. Konsolen-Nachschub blieb aufgrund der internationalen Halbleiterkrise aus. Chips fehlen also für eine bessere Versorgung mit der PlayStation 5. Genau dieses Problem will die Europäische Kommission nun mit dem sogenannten Chips Act angehen. Milliarden sollen in Bewegung gesetzt werden, um den Nachschub-Mangel für Sony PS5, Autos und Co. endlich zu beenden.

Ingame.de* berichtet über die gesamte Story zum Chips Act der Europäischen Kommission.*

Im neuen Chips Act der Europäischen Kommission steckt einiges an Geld. Eine menge Geld um genau zu sein. Mit 40 Milliarden Euro soll die Chipindustrie in Europa auf Vordermann gebracht werden. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA