PS5 kaufen: Preis der Konsole bei Ebay sinkt

Teilen

PlayStation versetzt den Flughafen in Boston in Bombenalarm © DPA: Zacharie Scheurer

Abseits des Zweitmarkts ist es noch immer schwer eine Sony PS5 zu kaufen. Aktuell sinkt der Preis für eine Konsole bei Ebay aber immerhin.

Hamburg – Die Lage der Sony PS5 ist noch immer mehr als unübersichtlich. Wer sich in die Welt der Konsolen-Jäger begibt, kann schnell schon mal überfordert sein von rasanten Nachschub-Drops, Vorbesteller-Aktionen und dem teils dubiosen Zweitmarkt der PlayStation. In der Vergangenheit machten Scalper auf Plattformen wie Ebay ordentlich Reibach mit überteuerten PS5-Konsolen. Gerade scheint diese Blase aber ein wenig zu platzen. Aktuell gibt es die Sony PS5 bei Ebay so günstig wie noch nie zu kaufen. Eine Menge Geld muss man für die Konsole aber dennoch in die Hand nehmen.

ingame.de berichtet ausführlich über die günstigen Preise der Sony PS5 auf Ebay.

Mehr zum Thema PS5 kaufen: Konsolen auf Ebay gerade so günstig wie noch nie

Der Preisfall der begehrten Konsole bei Ebay ist auf die aktuell vielen Nachschub-Verkäufe der PlayStation 5 zurückzuführen. Zuvor hatte Sony in den Monaten nach dem Weihnachtsgeschäft mit massiven Einbrüchen in der Verfügbarkeit der Konsole zu kämpfen. Nun läuft der Nachschub-Verkauf der PS5 wieder an und das wirkt sich auch auf die Preise der Konsole bei Ebay aus. Die Rechnung ist einfach: Je mehr Nachschub der PlayStation 5 verfügbar ist, umso günstiger der Preis bei Ebay.