PS5 kaufen: MediaMarkt und Saturn bereiten sich auf April vor

PS5 kaufen: Kommen bald neue Konsolen bei Alternate? © DPA:Zacharie Scheurer

Noch stockt der PS5-Nachschub, aber MediaMarkt und Saturn scheinen sich bereits auf den April vorzubereiten. Können Fans neue Konsolen erwarten?

Hamburg – Es scheint sich was zu tun in Sachen Sony* PS5*. In den letzten Wochen verschlechterte sich die Lage der Konsole mehr und mehr. Neuer Nachschub der PlayStation* 5 kam nahezu vollständig zum Stillstand. Spieler und Spielerinnen waren und sind dementsprechend gefrustet von der aktuellen Lage der PS5. Jetzt braut sich hinter den Kulissen der Konsolen-Händler MediaMarkt und Saturn aber möglicherweise etwas zusammen. Scheinbar ist eine wahre Promotions-Offensive für die PS5 im April geplant – stehen massive Konsolen-Drops also bereits vor der Tür?

Solch einen langen Zeitraum ohne Konsolen-Nachschub bei MediaMarkt und Saturn gab es bisher nicht. Die Sony PS5 ist nun bereits seit zwei Monaten nicht mehr erhältlich gewesen. Der letzte Verkauf der PlayStation 5 bei MediaMarkt und Saturn fand am 20. Januar statt. Wie bei MediaMarkt und Saturn üblich handelte es sich um einen üppigen PS5-Drop – schnell ausverkauft waren die Konsolen bei den Händlern dennoch. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.