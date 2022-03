PS5 kaufen: Aktuelle Chancen bei MediaMarkt und Saturn

PS5 kaufen: Gamer warten auf Konsolen-Drop bei Expert © DPA:Zacharie Scheurer

MediaMarkt und Saturn lassen Spieler und Spielerinnen bei der PS5 zappeln. Wann wird es wieder Konsolen-Nachschub geben?

Viele Spielerinnen und Spieler dürften schon gar nicht mehr wissen, wie es war, eine Sony* PS5* kaufen zu können. Im gesamten März fand bisher noch kein einziger Konsolen-Drop statt. Fans sind also mehr als ausgehungert und warten sehnlichst auf Nachschub. Nur wann kommt der Drop, und wer verkauft die PS5 dann schlussendlich? Die wirklich großen Hoffnungsträger auf die PlayStation* 5 sind derzeit die Händler MediaMarkt und Saturn – so ist hier der Stand der PS5.

Es ist erschrecken, wie lange der letzte Konsolen-Drop bei MediaMarkt und Saturn tatsächlich schon her ist. Spieler und Spielerinnen warten schon sehr lange auf Nachschub der PS5. Beinahe zwei Monate sind mittlerweile vergangen, in denen es keine Konsolen zu kaufen gab. Den letzten regulären Verkauf der PlayStation 5 gab es bei MediaMarkt und Saturn am 20. Januar. Ein ordentlicher Drop, wie man es von den beiden großen Händlern gewohnt ist.