Müller: Neuer Konsolen-Nachschub im März? – So sind die Chancen

Nach dem Mega-Nachschub von MediaMarkt und Saturn warten viele Fans auf weitere Konsolen © DPA:Zacharie Scheurer

Die Sony PS5 bei Müller kaufen? So stehen aktuell die Chancen auf Nachschub beim Händler für Spielerinnen und Spieler.

Hamburg – Müller gehörte im Februar zu einem der wenigen Händler, der die Sony* PS5* in seinem Angebot zum Verkauf stehen hatte. Neben dem Drop der Kette gab es die PlayStation 5 nur noch bei OTTO und über Sonys eigenen PlayStation Direct Shop zu kaufen. Magere Zeiten also für Spieler und Spielerinnen, die auch nach über einem Jahr seit Release der Sony PS5 noch keinen Nachschub der Konsole ergattern konnten. Jetzt bricht der März an. Bedeutet das auch neuer Monat, neues Glück für Müller? Wie stehen die Chancen auf einen PS5-Drop im März?

Auf ingame.de* erfahren Sie alles zum PS5-Nachschub bei Müller.

Auch wenn der Februar mit nur drei Drops ein echter Pleitemonat gewesen ist, konnte Müller als einer der wenigen Händler Spieler und Spielerinnen mit einer Sony PS5 beglücken. Den Nachschub der Playstation 5 bei Müller gab es am 15. Februar, dabei handelte es sich um einen Dienstag. Der Startschuss zum PS5-Kauf fiel um 12:00 Uhr. Spieler und Spielerinnen konnten bei Müller über einen ungefähren Zeitraum von zwei Stunden immer wieder Konsolen-Nachschub kaufen. Ein ordentlicher Drop in diesen Dürrezeiten. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.