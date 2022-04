PS5 kaufen: Nachschub bei MediaMarkt und Saturn – Neue Konsolen auf dem Weg?

Von: Noah Struthoff

Nach dem Mega-Nachschub von MediaMarkt und Saturn warten viele Fans auf weitere Konsolen © DPA:Zacharie Scheurer

MediaMarkt und Saturn sind die Anlaufstelle Nummer 1 bei der PS5 in Deutschland. Neuer Nachschub könnte bald kommen. Wie sieht es mit einem Drop aus?

Hamburg – Auf der Suche nach der PS5 von Sony kommen Fans in Deutschland nicht an MediaMarkt und Saturn vorbei. Die beiden Händler haben mit Abstand die meisten Konsolen verkauft und gelten als sichere Anlaufstelle. Nachschub kommt hier ziemlich regelmäßig und neue Drops enttäuschen auch in der Stückzahl nicht. Tausende Konsolen gehen hier pro Drop über die digitale Ladentheke.

ingame.de* verrät Ihnen, wie es um PS5-Nachschub bei MediaMarkt und Saturn steht.

Vor allem MediaMarkt gilt als beste Anlaufstelle für die PS5. Hier wurden im letzten Jahr mit weitem Abstand die meisten Konsolen verkauft. Auch im April ist ein Drop wahrscheinlich und tausende Konsolen könnten die Fans glücklich stimmen.