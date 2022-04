PS5 kaufen: Neue Gaming-Deals bei OTTO lassen Preise purzeln

PS5 kaufen: Neue Gaming-Deals bei OTTO lassen Preise purzeln © DPA:Zacharie Scheurer

Sparen bei OTTO ist angesagt. Wer noch nach frischen PS5-Spielen für seine Konsole sucht, der sollte sich diese Gaming-Deals nicht entgehen lassen.

Hamburg – Die Suche nach einer Sony PS5 mag zwar lang und beschwerlich sein, gerade scheint es mit dem Konsolen-Nachschub aber wie am Schnürchen zu laufen. In den letzten Tagen gab es massig PS5-Drops und so kamen viele Spieler und Spielerinnen endlich in den Genuss einer nagelneuen PlayStation 5. Wer eine Konsole in den Händen hält, braucht aber natürlich auch die richtigen Games zum Zocken. OTTO hilft da derzeit freundlicherweise aus und hat viele Top-Titel für die PS5 reduziert im Angebot. Diese Gaming-Deals sind einen Blick wert.

ingame.de berichtet ausführlich über PS5-Deals von OTTO.

Die PS5-Bibliothek ist bisher noch recht übersichtlich und so ist es möglich, dass sich derzeit ein Großteil der Top-Titel für die Konsole bei OTTO im Angebot befindet. Darunter zum Beispiel auch das aktuelle Rennspiel-Highlight Gran Turismo 7. Den Racer gibt es derzeit bei OTTO im Bundle mit PS5 Controller oder aber einem Jahr PS Plus. Das Guthaben lässt sich im Übrigen ohne Probleme auf das neue PS Plus im Juni anrechnen – der Deal kann sich also auch lohnen, wenn man bereits Abonnent des Sony-Dienstes für PS5 und PS4 ist.