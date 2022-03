PS5 kaufen: Hoffnung auf Konsolen-Nachschub bei OTTO

PS5 kaufen: Hoffnung auf Konsolen-Nachschub bei OTTO © DPA:Zacharie Scheurer

PS5-Fans haben es noch immer schwer. Kein Nachschub der Konsole von Sony ist in Sicht. Liefert Händler OTTO möglicherweise bald die Rettung?

Hamburg – Spieler und Spielerinnen haben es gerade mit der Sony* PS5* echt nicht einfach. Eigentlich standen die Chancen in dieser Woche auf Konsolen-Nachschub gar nicht so schlecht. Gerüchte hatten einen massiven Drop der PlayStation* 5 bei Amazon* prognostiziert. Zum Nachschub kam es aber nicht in Deutschland, sondern bei unseren italienischen Freunden. Daher bleibt nach wie vor die Frage: Wer wird im März den ersten Nachschub-Verkauf der Sony PS5 veranstalten? Viele hoffen bei Konsolen auf den Händler OTTO – doch wie realistisch ist das aktuell?

Mehr zum Thema PS5 kaufen bei OTTO: Neue Konsolen werden sehnlichst erwartet

Bei dem Traditionshaus aus Hamburg hatte man zuletzt tatsächlich die besten Chancen auf eine Konsole. Nachschub gab es hier am 21. Februar, also vor unter einem Monat. OTTO gehört damit zu einem elitären Klub, denn Konsolen-Nachschub gab es im Februar nur bei drei Händlern. Fairerweise ist allerdings zu sagen, dass der PS5-Drop bei OTTO ziemlich mickrig ausfiel. Der Konsolen-Verkauf war im Grunde so schnell beendet, wie er auch begonnen hatte.*ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.