PS5 kaufen: Kann man bei Real bald Nachschub erwarten?

PS5 kaufen: Kann man bei Real bald Nachschub erwarten? © DPA:Zacharie Scheurer

Neue Konsolen verlangt die PS5-Community. Kann Händler Real bald möglicherweise mit Nachschub der PlayStation 5 dienlich sein?

Hamburg – Die Lage rund um die Sony* PS5* ist ziemlich unübersichtlich. Dutzende Händler verkauften die begehrte Konsole bisher, mal gab es hier Nachschub, mal fand der Drop dann dort statt. Als normaler User hechelt man so der PlayStation* 5 hinterher und verliert leicht den Überblick. So lohnt es sich alle interessanten PS5-Händler einmal genauer zu beleuchten. Die Kette Real ist einer dieser Händler. Bei Real gab es schon zweimal Nachschub der PS5, der Händler taucht aber auch gerne für einige Zeit unter. Wie stehen also derzeit die Chancen auf Konsolen bei Real?

Spieler und Spielerinnen schmoren schon länger was neuen Konsolen-Nachschub bei Real angeht. In 2022 gab es de facto noch keine Möglichkeit eine Sony PS5 bei Real zu kaufen. Die letzte Gelegenheit bot sich dafür am 4. Dezember. Wie viele andere Händler auch, die im aktuellen Jahr noch keinen PS5-Drop veranstalteten, nutzte man das Vorweihnachtsgeschäft um mächtig Konsolen unter die Spielerschaft zu bringen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.