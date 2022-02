Horizon Forbidden West: PS5-Blockbuster schon jetzt bei Saturn im Angebot

Horizon Forbidden West: PS5-Blockbuster schon jetzt bei Saturn im Angebot © Guerilla Games

Gerade erst erschienen, jetzt schon bei Saturn im Angebot. Bei diesem Horizon Forbidden West-Deal sollte man nicht lange zögern.

Hamburg – Der Release von Horizon Forbidden West* für die Sony* PS5* ist noch nicht einmal eine Woche her, da reduziert Saturn den Top-Titel bereits. Der Preisfall gilt aber nicht nur für den ersten echten Blockbuster für die PlayStation* 5, sondern auch für eine ganze Menge anderer spielenswerter Games für die Konsole. Kauft man drei Spiele, dann bekommt man das günstigste Game des Trios völlig kostenlos. Hat man bei den vergangenen Nachschub-Drops also schon eine PS5 ergattern können, sollte man die Deals bei Saturn unbedingt auschecken.

Ingame.de* berichtet ausführlich über den Horizon-Deal bei Saturn.

Das gerade erst erschienene und von ingame.de frisch getestete Horizon Forbidden West* ist klar der absolute Top-Titel im Line-Up von Saturn. Aber auch die anderen PS5-Games müssen sich mitnichten verstecken. Neben Horizon Forbidden West gilt die Saturn-Aktion auch für die brandneue Uncharted Legacy of Thieves Collection. Weitere PS5-Spiele, die Teil des Deals sind, sind Rainbow Six Extraction, Dying Light 2, FIFA 22*, Call of Duty Vanguard* oder Spider-Man Miles Morales. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.