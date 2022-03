PS5 kaufen: Wann gibt es neue Konsolen bei Müller?

Teilen

PS5 kaufen: Wann gibt es neue Konsolen bei Müller? © DPA:Zacharie Scheurer

Die PS5 ist im Februar nur bei wenigen Händlern verkauft worden. Einer davon war Müller. Wann legt der Händler Konsolen-Nachschub nach?

Hamburg – So langsam beginnt für die Sony* PS5* der Frühling. Überall rumort und brodelt es. Noch gab es zwar keinen Konsolen-Drop, aber es ist längst überfällig, dass sich Spieler und Spielerinnen bald auf Nachschub der PlayStation* stürzen werden können. Ein Händler den dafür viele ins Auge genommen haben, ist die Drogerie-Kette Müller. Hier wurden zuletzt auch in schlechten PS5-Zeiten frische Konsolen verkauft. Steht Gamern also schon bald ein neuer PS5-Verkauf bei Müller bevor?

ingame.de* berichtet ausführlich über die PS5-Verfügbarkeit bei Müller.

Müller gehörte im Februar tatsächlich zu einem sehr elitären Klub. Nur drei Händler verkauften im gesamten Monat Nachschub der Sony PS5 – Müller war einer davon. Wer sich Konsolen-Nachschub kaufen wollte, der hatte am 15. Februar die Chance sich eine PS5 bei Müller zu sichern. Der Verkauf startete gegen 12:00 Uhr. Über die nachfolgenden 2 Stunden kamen immer wieder neue Konsolen-Kontingente dazu. Die Chancen auf eine PS5 waren bei Müller also recht gut.*ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.