PS5 Pro und Xbox Series X Pro in Entwicklung – Release wohl 2023

Von: Adrienne Murawski

Teilen

PS5 Pro: Nächste Konsole soll bereits 2023 erscheinen – zusammen mit Xbox Series X Pro © Reddit: stu346 (Montage)

Eine PS5 zu kaufen, ist noch immer nicht so einfach. Doch die nächste Konsole soll schon in Planung sein und könnte bereits 2023 erscheinen.

Polen – Noch immer ist die PS5 von Sony nicht standardmäßig in Geschäften zu finden. Auch wenn es mittlerweile einen extrem langen und großen Drop gab, so wird man wohl doch noch einige Zeit nicht einfach in den nächsten Elektrohandel gehen und sich eine PlayStation 5 mitnehmen können. Stattdessen muss man die Online-Händler beobachten und auf einen Drop warten, denn Nachschub ist noch immer rar. Trotzdem soll Sony bereits an der nächsten Konsole basteln, die wohl schon 2023 erscheinen könnte.

ingame.de enthüllt, wieso die PS5 Pro und Xbox Series X Pro bereits 2023 erscheinen könnten.

Mehr zum Thema PS5 Pro: Nächste Konsole soll bereits 2023 erscheinen – zusammen mit Xbox Series X Pro

Am 24. Mai hielt Fernseh- und Elektronikhersteller TCL eine Präsentation in Polen ab. Dabei ging es nicht nur um die eigenen Produkte, sondern es wurden auch interessante Informationen zu den nächsten Konsolen geteilt. Laut der offiziellen Präsentation geht TCL davon aus, dass Fans bereits 2023 die nächste Konsolengeneration in den Händen halten können. So sollen Sony und Microsoft beide an der PS5 Pro bzw. der Xbox Series X/S Pro arbeiten.