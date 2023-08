Project Cronos: Sony-Offensive soll das Zocken mit der PS5 revolutionieren

Von: Jonas Dirkes

Teilen

Cloud-Gaming an der PS5 könnte schon bald zur Normalität für Spielerinnen und Spieler werden. Sony soll ganze 5 Jahre an Project Cronos gearbeitet haben.

Hamburg – Wer PlayStation spielt, der meint damit höchstwahrscheinlich die Konsole, die unter dem heimischen Fernseher steht. Schon bald könnte sich dieses altbekannte Bild aber wandeln. Denn laut einem Bericht von Insider Gaming arbeitet Sony bereits seit ganzen 5 Jahren an einer Revolution der eigenen Streaming-Architektur. Intern ist die Offensive als Project Cronos bekannt und könnte schon in den kommenden Monaten vollwertiges Cloud-Gaming auf die PS5 bringen.

Name der Konsole PlayStation 5 (PS5) Hersteller Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ Stationäre Spielkonsole Generation 09. Konsolengeneration Speichermedium Blu-Ray, SSD Release 19. November 2020

Project Cronos: Sony soll Cloud-Gaming im großen Stil auf die PS5 bringen wollen

Was steckt hinter Sonys Project Cronos? Wie Tom Henderson von Insider Gaming berichtet, soll Sony bereits seit 5 Jahren an seinem sogenannten Project Cronos arbeiten. Dahinter verbirgt sich eine völlig neue Streaming-Architektur, die perfekt auf die pfeilschnelle SSD der PS5 angepasst sein soll.

Technisch ausgedrückt, schuf man bei Sony laut dem Bericht eine neuartige Speicherlösung für das eigene Netzwerk, die auf PCIe (NTB) basiert – plastischer formuliert, ist das neue System dazu fähig gewaltige 5 GB/s bei einer Latenz von weniger als einer Sekunde zu verarbeiten. Auch hierfür gibt es einen Codenamen. Das neue Netzwerk soll auf den Namen Kura hören.

Aktuell können ausgewählte Spielerinnen und Spieler bereits die Cloud-Streaming Beta auf der PS5 testen. Das Ganze scheint allerdings nur ein kleiner Vorgeschmack auf das zu sein, was sich noch in Sonys Hut befindet. Zum offiziellen Rollout des PS5 Cloud-Streamings, der bis April 2024 geplant sei, soll Sony 28 Datencenter in 15 verschiedenen U-Bahnen in Betrieb nehmen. Welche Städte Teil dieser Streaming-Offensive sein werden, verrät der Bericht allerdings nicht.

Project Cronos: Sony-Offensive soll das Zocken mit der PS5 revolutionieren © Sony | Unsplash

Möglicherweise könnte die Nutzung von Project Cronos zudem an den Besitz einer Mitgliedschaft bei PS Plus Premium gekoppelt sein. Derzeit kostet der Service Spielerinnen und Spielern 16,99 Euro im Monat. Bereits im Juni pries Sony die künftigen Vorzüge der Mitgliedschaft im offiziellen PlayStation Blog an. Gamern soll es möglich sein, ausgewählte und bereits digital erworbene PS5-Spiele zu streamen. Gleiches gilt für Titel aus dem PlayStation Plus Spielekatalog. Die aktuelle Cloud-Streaming-Beta ermöglicht zudem das Spielen mit einer Auflösung von bis zu 4K.