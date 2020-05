PS5-Release: Sony hält geplanten Termin fest

Sony hat sich nun zum geplanten PS5-Release geäußert. Der Zeitplan für die Next-Gen-Playstation könne eingehalten werden. Wann mit dem Release zu rechnen ist.

Viele Komponenten von Konsolen werden in China produziert.

Das Coronavirus* beeinflusst so manche Produktion.

Sony hat verraten, wie es um den geplanten Release-Termin für die Playstation 5 steht.

Noch immer grassiert das Coronavirus in vielen Ländern. Vor allem China hat es schwer getroffen, weshalb viele Menschen behandelt werden und entsprechend von ihrer Arbeit fern bleiben mussten. Das hat sich auch auf die Produktion von Spielekonsolen ausgewirkt. Doch Sony gibt Entwarnung bezüglich der Produktion der Playstation 5.

PS5-Release: Sony rechnet nicht mit Verzögerungen

Im aktuellen Finanzbericht gibt das Unternehmen einen Ausblick auf das kommende Fiskaljahr. Darin geht Sony auch auf den Launch der PS5 ein. Was dies betrifft, hätten Faktoren wie aus dem Homeoffice arbeitende Angestellte sowie Einschränkungen bei internationalen Reisen Herausforderungen für die Produktion und für Testprozesse dargestellt. Dennoch bestätigt Sony in dem Bericht, dass der Release-Termin weiterhin für die Weihnachtszeit 2020 eingeplant sei - die Rede ist von "Holiday 2020". In den USA ist das der Zeitraum zwischen Anfang November und Ende Dezember, wo in der Regel die meisten Einkäufe für Weihnachten geschehen. Sony erklärt außerdem, dass momentan auch keine größeren Probleme bei der Entwicklung der hauseigenen Spiele für die PS5 auftreten würden.

"Wenn wichtige Elemente der Lieferkette bei der PS5* oder Xbox-Series X* erheblich gestört würden, wäre ein begrenzter Bestand für das Release-Fenster ein größeres Problem. Dies würde dazu führen, dass einige Spiele um ein Quartal verzögert würden. Angesichts von Marketing, Wettbewerb und synchronisierter Spieleveröffentlichung, welche für die nächsten Konsolengenerationen geplant sind, ist dies eine Beobachtung wert", erklärte ein Analyst zuvor gegenüber der Investmentfirma Jefferies laut Business Insider. Doch der aktuelle Finanzbericht lässt die Gamer auf einen pünktlichen Release hoffen.

Sony muss jedoch erstmal noch die Konsole enthüllen. Das Unternehmen hat in nächster Zeit zwei Termine geplant, an denen die PS5 wahrscheinlich offiziell vorgestellt* wird. Eines hat Sony bereits mehrmals betont: Die PS5 wird deutlich schneller* sein als die PS4.

Coronavirus: Nintendo hat Lieferprobleme bei der Switch

Wie das Finanzportal Business Insider berichtet, hat Nintendo Probleme bei der Auslieferung der Nintendo Switch* in Japan. Dies gehe aus einem Statement hervor, das in japanischer Sprache auf der Seite des Konzerns veröffentlicht wurde.

Als Grund nannte Nintendo, dass die Controller der Switch momentan nicht produziert werden können. Die Herstellung findet in China statt. Auch das Spiel "Ring Fit Adventure" könne nicht geliefert werden. Wie lange die Verzögerungen andauern, könne man nicht sagen, erklärte Nintendo.

Die Spielebranche wird den Verlauf des Coronavirus weiterhin mit großem Interesse verfolgen. Allerdings ist davon auszugehen, dass Sony und Microsoft die Playstation 5* bzw. die Xbox Series X wie geplant zur Weihnachtszeit 2020 auf den Markt bringen werden. Womöglich gibt es dann die Xbox Series X sogar zum Schnäppchenpreis, wie ingame.de* berichtet. Womöglich jedoch in kleinerer Stückzahl als geplant.

