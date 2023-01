9 Spiele, die 2023 „definitiv zu PS Plus kommen“ sollen, meinen Fans

Von: Philipp Hansen

Teilen

PS Plus: Gratis-Spiele Januar 2023 – Das neue Jahr startet mit echten Krachern © Sony | Unsplash

2023 sollen starke Titel gratis zu PS+ kommen. Geht es nach den Fans, sind diese 9 Games „definitiv bald kostenlos“ im Abo von Sony für PS4 und PS5.

San Mateo – Sony packt jeden Monat drei Gratis-Spiele ins Abo PS Plus (Essential). 2023 soll ein richtig starkes Jahr für Nutzer auf PlayStation 4 und PS5 werden. Fans haben 9 Titel gekürt, die laut ihnen kostenlos „kommen müssen“. Hier die ganze Liste mit Vorhersagen von Blockbustern und warum es so wahrscheinlich ist, dass ihr das Spiel bald gratis auf euren Konsolen zocken dürft.

ingame.de hat die Liste der vorhergesagten PS Plus Games für 2023:

Leaks zu den Gratis-Spielen gibt es in der Regel immer erst kurz vor Bekanntgabe, da Sony auch erst dann mit ersten Pressevertretern die Games kommuniziert und dadurch Leaks auftreten können. Das bedeutet, dass ihr mit echten Leaks wenige Tage vor einem neuen Monat rechnen solltet. Es handelt sich also eher um (teils fundierte) Wünsche, welche von den Fans für PS4 und PS5 gewünscht werden.