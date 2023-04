Pokémon GO: Leak enthüllt Community Days für den ganzen Sommer 2023 - Fans bleiben skeptisch

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: Community Days für Sommer 2023 geleakt – Diese Monster sollen kommen © Niantic / ingame.de (Montage)

In Pokémon GO sind neue Leaks aufgetaucht. Dabei sind vor allem die Daten zukünftiger Community Days im Sommer 2023 samt Pokémon bekannt geworden.

San Francisco – Der April in Pokémon GO neigt sich dem Ende zu. Viele Spieler warten bereits darauf, dass Entwickler Niantic endlich eine umfassende Terminübersicht für den Mai 2023 in Pokémon GO veröffentlicht. Jetzt tauchte allerdings ein vermeintlicher Leak auf, der spannende Informationen anbietet. Es geht vor allem um die Community Days, die diesen Sommer stattfinden sollen. Sogar die entsprechenden Pokémon sind offenbar schon bekannt.

ingame.de verraten, was der Leak enthält, wie glaubwürdig er ist und was sich die Spieler freuen können.

Im großen Pokémon GO-Forum „The Silph Road“ ist erneut ein vermeintlicher Leak aufgetaucht, der Informationen zu kommenden Events und Community Days in Pokémon GO geben will. Im Zentrum stehen diesmal vor allem die Community Days und deren Pokémon, die über den Sommer verteilt werden sollen.