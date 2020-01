Rainbow Six Siege Clash of Nations Finale: Live Ticker - Orgless mit Vorteil gegen 4F

Im Finale des Rainbow Six Siege Clash of Nations treten die besten Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Mit unserem Live-Ticker verpassen sie nichts.

Orgless – 4F Gaming 1:0 (Best of 5), Sonntag 11:45 Uhr

Das Rainbow Six Siege Clash of Nations Finale findet auf der Dreamhack 2020 statt.

Es starten jeweils ein Team aus Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie ein BYOC-Team.

Live-Ticker Halbfinale Rainbow Six Siege Clash of Nations Finale

Team Deutschland – Orgless: Niklas "KS" Massierer, Lasse "Lazzo" Klie, Fynn "DRVN" Lorenzen, Kevin "Prano" Pranowitz, Vincent "Hife" Finkenwirth BYOB Team 1 – WarKidZ*: "Minimi", "Buerowelt", "Shadow", "Daemon", "Freaky" Team Schweiz – mYinsanity: Marco "Shark" Arnold, Joshua "BLZRT" Schäublin, Marco "Neox3005" Affolter, Florian "Axios" Frauenfelder BYOC Team2 – 4F Gaming: "Snoop", "ASTROje", "Next1", "eW", "Shermi" Spielstand Finale: 1:0 (BO5) Orgless vs. 4F Gaming | Zwischenstand Kafe: 1:3 Spielstand Halbfinale 1: 2:0 (BO3) mYinsanity – Orgless Spielstand Halbfinale 2: 1:2 (BO3) WarKidZ – 4F Gaming Ort: DreamHack Leipzig

*Team ist aufgrund von Disqualifikation nachgerückt

13:12 Uhr: 20.000 Zuschauer verfolgen den Rainbow Six Siege Clash of Nations über den offiziellen Livestream. Orgless startet derweil in der Defensive, muss aber trotzdem früh zwei Runden an 4F abtreten. Zwischenstand auf Kafe liegt bei 1:2

13:00 Uhr: Als zweite Map steht Kafe Dostoyevsky auf der Agenda. Kann 4F den bockstarken ersten Eindruck bestätigen oder bricht das zusammengewürfelte Team jetzt zusammen? Die Bans in der Offensive sind Capitao und Thatcher, in der Defensive müssen die Teams auf Maestro und Mira verzichten.

12:47 Uhr: Was für ein Auftakt! Die erste Map wird komplett ausgespielt. Nach einem knappen Fight holt sich Orgless auf Villa den Sieg. Damit steht es im Finale zwischen Orgless und 4F Gaming 1:0.

12:33 Uhr: Die erste Overtime im Finale des Clash of Nations. Trotz einer starken Einzelleistung von "Shermi" holt sich Orgless Runde 12. Damit steht es nun 6:6.

12:24 Uhr: Turnierfavorit Orgless hat sich gefangen. Der Seitenwechsel hat dem Team rund um Niklas "KS" Massierer sichtlich gut getan. Nach Runde Neun (5:4) sind sie wieder in Schlagdistanz.

12:12 Uhr: Nach Seitenwechsel jetzt Orgless in der Defensive, während 4F als Angreifer ranmüssen. 4F scheint gut vorbereitet und holt auch Runde Sieben zum 5:2

12:02 Uhr: 4F Gaming weiterhin mit einer starken Leistung auf Villa. Vier Runden in Folge kann sich das Mixed Team aus "fünf Freunden" sichern.

11:52 Uhr: Der Favorit strauchelt. Die ersten beiden Runden muss Orgless an 4F Gaming abtreten – Eine spannende Series deutet sich an.

11:42 Uhr: Das Finale des Rainbow Six Siege Clash of Nations läuft. Orgless (Offense) tritt auf der Karte Villa gegen 4F Gaming (Defense) an.

11:38 Uhr: Die Picks&Bans für das Finale stehen fest. Orgless bannt Coastline. 4F bannt Bank. Folgende Karten werden heute also gespielt: 1. Villa, 2. Kafe Dostoyevsky, 3. Club House, 4. Border, 5. Consulate.

11:30 Uhr: Stagehost Marius "Verdipwnz" Lauer begrüßt die Fans auf der DreamHack und präsentiert die beiden Finalteams. Orgless und 4F Gaming spielen heute in einem Best-of-5-Match um den satten Preispool von 30.000€

11:17 Uhr: Die Vorberichterstattung zum großen Finale läuft. Thema #1 unter den Analysten: Begeht Orgless den gleichen Fehler wie bei den German Nationals und unterschätzt den Gegner?

+++ Hallo und herzlich Willkommen in unserem Live-Ticker zum großen Finale des Rainbow Six Siege Clash of Nations. Das Match findet live auf der DreamHack 2020 in Leipzig statt. Im Halbfinale konnte das deutsche Team Orgless seinen Favoritenstatus mit einem überzeugenden Auftritt ausbauen. Auf der Gegnerseite wartet das BYOC-Team 4F Gaming, das sich im Halbfinale nur knapp gegen den Mixed-Konkurrenten durchsetzen konnte. Was auf dem Papier nach einer klaren Sache aussieht, könnte sich jedoch als harter Fight herausstelle. Wir informieren hier am Sonntag, den 26. Januar 2020 über alle wichtigen Geschehnisse im Finale. +++

Team 4F Gaming im Finale des Rainbow Six Siege Clash of Nations

16:33 Uhr: Next1 schafft den Tripple Kill und 4F macht hier den Sack zu: 4F Gaming setzt sich gegen WarKidZ mit 7:2 durch und das Team zieht damit ins Halbfinale ein. Das ist ein großer Erfolg für das BYOC-Team.

16:20 Uhr: Das Team von WarKidZ gibt sich nicht so leicht geschlagen und holt auf. Es steht 6:2 für WarKidZ.

16:00 Uhr: 4F spielt sich in einen Rausch und führt aktuell mit 5:0

16:00 Uhr: Die Übertragung steht wieder. Team 4F zeigt eine gute Leistung und führt mit 3:0

15:40 Uhr: Der Stream ist abgebrochen. Es gibt aktuell keine Live-Übertragung mehr.

15:30 Uhr: Es bleibt super spannend. Das Team von WarKidZ macht den Sack zu und beendet die Runde mit 7:3 für sich. Es steht damit 1:1 für die beiden Teams.

15:10 Uhr: 4F besinnt sich auf seine Qualitäten und entscheidet eine Runde für sich. Damit verkürzen sie auf 1:3.

14:50 Uhr: Team WarKidZ startet auf der zweiten Map gut und führt nun mit 1:0

14:40 Uhr: Das Team, welches sich über das BYOC Turnier qualifiziert hat, sichert sich gegen den Nachrücker WarKidZ das erste Match mit 7:2

14:30 Uhr: 4F Gaming baut seine Führung auf und hat nun einen Match-Point bei 6:2

14:20 Uhr: WarKidZ gibt nicht auf und bleibt in Schlagdistanz. Nun steht es 3:2 für 4F Gaming.

14:00 Uhr: 4F Gaming holt sich die erst erste Runde gegen das Team von WarKidZ und führt mit 1:0

13:54 Uhr: Mit einem überzeugendem Sieg zieht Team Orgless in das Finale der Rainbow Six Siege Clash of Nations ein. Nun folgt das zweite Halbfinale zwischen WarKidZ und 4F Gaming.

Team Orgless zieht ins Finale des Rainbow Six Siege Clash of Nations ein

13:40 Uhr: Damit zieht das deutssche Team Orgless ins Finale am Sonntag ein.

13:32 Uhr: Team Orgless ist mYinsanity wirklich überlegen und gewinnt die zweite Map klar mit 7:0.

13:15 Uhr: Orgless aus Deutschland zeigt, dass Team mYinsianity keine Chance gegen das gut organisierte Team hat. Es steht 0:6.

13:01 Uhr: mYinsanity dann dem Druck von Orgless nicht standhalten. Insbesondere Lazzo zeigt seine Qualitäten. Es stehtaktuell 4:0 für Team Orgnless.

12:52 Uhr: Es wurde die Map "Locker" gewählt. mYinsanity starten im Angriff, Orgless verteidigen als erstes Armory/Lockers.

12:40 Uhr: mYinsanity mit einem zögerlichen Angriff. In Unterzahl lange gewartet und beim Zugriff dann stark von Orgless denied. Damit holt sich Orgless die erste Map Villa! (3:7)

12:30 Uhr: Team Orgless spielt solide und baut die Führung auf 5:2 aus.

12:17 Uhr: mYInsanity kommt nun wieder besser ins Spiel. Es steht 2:2.

12:02 Uhr: Team Orgless hat die erste Runde sehr schnell für sich entschieden. Das kam überraschend.



12:00 Uhr: Das Game Orgless gegen mYInsanity startet jetzt auf der Map Villa.

11:30 Uhr: Team Alpenfestung aus Österreich ist von Ubisoft wegen Unsportlichkeit disqualifiziert worden. Es rückt das Team WarKidZ nach. Wir versuchen den Grund für die Disqualifikation herauszufinden. Währenddessen startet aktuell die Begrüssungs-Zeremonie.

